شكرا لقرائتكم خبر عن شبيبة القبائل يسعى للثأر من الرجاء البيضاوى فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى شبيبة القبائل الجزائرى، نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى من المقرر أن تقام اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساء، على أرض ملعب تيزى وزو.

ويعول فريق شبيبة القبائل الجزائرى، على هذه المباراة من أجل تقوية حظوظه فى الصعود للدور التالى من البطولة، حيث يحتل المركز الثالث، برصيد 3 ثلاث نقاط فقط، حصل عليها من فوز وهزيمتين، فيما يحتل الرجاء المركز الثانى برصيد 6 نقاط، فى المجموعة الرابعة التى يتصدرها الترجى التونسى برصيد 7 نقاط.

كانت مباراة الذهاب بين الرجاء البيضاوى وضيفه شبيبة القبائل الجزائرى، قد انتهت بتفوق الرجاء الييضاوى بنتيجة 2-0، سجلهما كل من بين مالانجو فى الدقيقة 51، وسفيان رحيمى فى الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ويرجح تاريخ المواجهات بين شبيبة القبائل والرجاء، كفة الفريق المغربى، حيث إن الفريقين تواجها فى ثلاث مناسبات، تفوق الرجاء البيضاوى فى مواجهتين، بينما فاز فريق شبيبة القبائل الجزائرى فى مباراة وحيدة، وسجل البيضاوى 4 أهداف، فيما سجل شبيبة القبائل 3 أهداف، وآخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت يوم الجمعة قبل الماضى، وانتهت بتفوق الرجاء.

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أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الرواندى، لويس هاكيزيمانا، وحصل الحكم الرواندى البالغ من العمر 41 سنة على الشارة الدولية منذ عام 2012، وقد أدار فى وقت سابق مجموعة من المباريات من بينها لقاء المنتخب الوطنى المغربى أمام موريتانيا، قبل شهرين، فى منافسات التصفيات المؤهلة إلى «كأس أمم إفريقيا 2021». ويتواجد فى قائمة الرجاء لمباراة اليوم، اللاعب محمود بنحليب، بعد تمديد اللاعب عقده رسميا مع النادى، لينهى صراعا بين الطرفين استغرق شهرين، وتوج باتفاقهما على التجديد.

ويعزز تواجد بنحليب بالفريق، الخيارات الهجومية للمدرب جمال السلامى، الذى يشكو غياب لاعبين مؤثرين، مثل حميد أحداد للإيقاف، وسفيان رحيمى للإصابة.

كانت إدارة النادى قد عاقبت بنحليب، بإنزاله للرديف بقرار من المدرب الفرنسى السابق، باتريس كارتيرون، بسبب تمرده على قراراته الفنية.

ونجح الرجاء البيضاوى فى حسم مستقبل بنحليب، بعد أن أقنعه بتمديد عقده لموسمين، حيث كان مرشحًا للرحيل، بعد نهاية عقده الصيف المقبل، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا نظرا للإمكانيات التى يمتلكها اللاعب، كما أنه تلقى عدة عروض مغرية، محلية وخارجية.

يعيش الرجاء ضغطًا كبيرًا بسبب احتمال رحيل نجمى الهجوم محسن متولى وعبدالإله الحافيظى، حيث سينتهى عقدهما الصيف المقبل، بعدما تلقى كل منهما عروضًا مغرية، ومع تمديد عقد بنحليب يكون الرجاء اتخذ خطوة مهمة من أجل سد أى فراغ هجومى محتمل خاصة أن اللاعب أصبحت له تجارب كبيرة محلية وقارية، ويعتبر من نقاط قوة الفريق البيضاوى.

بعودة بنحليب للفريق ورفع الإيقاف عنه سترتفع المنافسة من جديد فى جبهة الهجوم، كما ستتاح العديد من الخيارات للمدرب السلامى، ويضم الرجاء مجموعة من المهاجمين ذوى الخبرة بقيمة سفيان رحيمى، ومالانجو، ومحسن متولى، ومع عودة بنحليب سترتفع ذروة المنافسة فى هذا المركز، وهو ما سيخدم مصالح الفريق. فيما يدعم التونسى أسامة الدراجى صفوف شبيبة القبائل بعد انضمامه فى صفقة انتقال حر، وأكد النادى القبائلى، عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، أنه أتم كافة إجراءات انتقال الدراجى، بعدما أجرى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، الفحوصات الطبية اللازمة، وسيتواجد اللاعب فى قائمة المباراة من أجل إضافة قوة إلى وسط ملعب أصحاب الأرض.