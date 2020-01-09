شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لملاقاة أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة السوبر الإسباني، المقامة بالسعودية. وجاء التشكيل كالآتي: Advertisements في حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه -صامويل أومتيتي- سيرجيو روبيرتو خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- أرتورو فيدال- فرانكي دي يونج خط الهجوم: ليونيل ميسي- أنطوان جريزمان- لويس سواريز

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