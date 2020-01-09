شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم «مصر 2021» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم (مصر 2021) التي تعد أول بطولة كأس عالم عسكرية في نسختها الجديدة تقام بالقارة الأفريقية، ويشارك بها 16 منتخبا على مستوى العالم «4 من أوروبا، و4 من أفريقيا، و4 من آسيا، و4 من الأمريكتين» وتقام على استادات «القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة».

وألقى مساعد وزير الدفاع كلمة، أكد فيها أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة في مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كل الجيوش، موضحا أن القوات المسلحة المصرية، ممثلة في جهاز الرياضة العسكرى، تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التي تقام لأول مرة في قارة أفريقيا في نسختها الجديدة كأفضل ما يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم.

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وألقى السيد هيرفى روبيرت، رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية، كلمة أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة، وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحا أن الشعب المصرى من الشعوب المحبة لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس على البطولة، موجها الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التي ستشارك المجلس الدولى للرياضة العسكرية في تنظيم البطولة.

وكانت اللجنة الفنية من المجلس الدولى للرياضة العسكرية قامت بالتأكد من مدى جاهزية واستعداد جمهورية مصر العربية لاستضافة البطولة من استادات وفنادق ومستشفيات وعناصر تأمين ومواصلات، وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة عقب تقديم ملف الترشيح خلال فعاليات الجمعية العمومية للمجلس الدولى للرياضة العسكرية والتى أقيمت بفيتنام عام 2019.

وينص عقد التنظيم على أن تتعاون كل من اللجنة التنسيقية لكأس العالم العسكرية لكرة القدم التابعة للاتحاد الدولى للرياضة العسكرية واللجنة المنظمة المحلية، مطبقين أفضل معايير التعاون لضمان التنظيم والتنفيذ الملائمين لكأس العالم العسكرية لكرة القدم.