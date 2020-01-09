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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في المواجهة المنتظرة بين الفريقين فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني.

ويقود الهجوم الثلاثي المرعب هجوم البرسا فى مباراة الليلة أمام أتلتيكو مدريد، النجم الأرجنتيني ليونيل م بجانب الثنائي الأوروجوايانى لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان. ويخوض البارسا لقاء الليلة، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: نيتو الدفاع: بيكيه ، ألبا ، أومتيتي ، روبيرتو الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، فيدال Advertisements الهجوم: ميسي ، سواريز ، جريزمان فى المقابل يبدأ دييجو سيميونى، مدرب الروخى بلانكوس، المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أوبلاك الدفاع: لودى ، سافيتش ، فيليبى ، تريبير الوسط: هيريرا ، توماس ، ساؤول ، كوريا الهجوم: موراتا ، فيليكس مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم

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