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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
رد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس أمس على تصريحات مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، حول عدم تفضيله النظام الجديد لكأس السوبر المحلية الذي يتسع لـ4 فرق.
وقال روبياليس خلال تصريحات لإذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية «نحن الآن ندر دخلا من السوبر، وتم تخصيص الأموال لإمداد القسم الثاني، وكرة القدم للسيدات، بالمزيد من الموارد».
وتابع «إنه رأي محترم، لكن لا توجد فرق ضيوف هنا.. لقد تواصلنا مع ناديه (برشلونة) ووافق على تغيير النظام».
وختم بقوله «نظام البطولة الجديد سيضخ عائدات كبيرة، تساهم في رفع مستوى التنافسية».
وكان فالفيردي أبدى عدم رضاه عن النظام الجديد، عادا أن البلوجرانا بطل الليجا، وفالنسيا المتوج بكأس الملك، هما فقط من يحق لهما المشاركة، وذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي، السابق لمواجهة فريقه مع أتلتيكو مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر روبياليس لمدرب برشلونة: ناديكم وافق على النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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