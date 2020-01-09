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الصحافة الإسبانية تتغنى بالجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نافس ملعب الجوهرة المشعة (استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة) فريق ريال مدريد في الإبهار خلال افتتاح كأس السوبر الإسباني الذي تتواصل مبارياته في السعودية، وتقام مباراته النهائية الأحد المقبل.

ووصفت الصحافة الإسبانية المشهد الرائع الذي شهدته مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف بالرائع، مثلما تحدثت عن الملعب والجمهور، وعنونت صحيفة ماركا صفحتها الأولى بكلمة واحدة «مبهر»، وقالت «عرض من ريال مدريد يجعله في نهائي كأس السوبر، وقدم الفريق حفلا موسيقيا بـ5 من لاعبي خط الوسط»، مضيفة «هدف أولمبي بقدم كروس، وختام من إيسكو ومودريتش بعمل فني».

فيما خرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان «النهائي الأول»، وتحدثت عن المباراة التي جرت أمس قائلة «برشلونة يريد تجاوز أتلتيكو مدريد ولعب النهائي في كلاسيكو سيجمعه بريال مدريد».

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وتابعت «جريزمان سيقابل فريقه السابق مرة أخرى، والذي يثق بسحر جواو فيليكس».

أما صحيفة سبورت الإسبانية فعنونت غلافها الرئيسي «من أجل كلاسيكو»، وقالت «برشلونة يستهل مشواره في السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد، من أجل العبور للنهائي واللعب على أول لقب هذا الموسم في كلاسيكو ضد ريال مدريد».

وتغلب ريال مدريد في افتتاح السوبر على النقص العددي في صفوفه بسبب الإصابات وتأهل بجدارة إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في نسختها التاريخية، وقدم الريال هدية رائعة للجماهير السعودية والعربية التي احتشدت في مدرجات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، حيث قدم الفريق أداء رائعا على مدار شوطي المباراة وحقق فوزا مستحقا في هذه المباراة التي تمثل ضربة البداية في نسخة تاريخية للسوبر الإسباني، حيث تقام البطولة بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى بعد إقامتها بالشكل المعتاد على مدار الفترة من 1982 وحتى النسخة الماضية في 2018.

وحسم الريال المباراة بشكل شبه تام من خلال هدفين سجلهما الألماني توني كروس وإيسكو في الدقيقتين 15 و39، وفي الشوط الثاني أكد الفريق الملكي انتصاره بالهدف الثالث الذي سجله الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الـ65، قبل أن يحرز دانيال باريخو هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.