زيدان يلمح لغياب بيل عن نهائي السوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد
لمح زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن غياب الويلزي جاريث بيل عن الفريق في المباراة النهائية ببطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، المقرر إقامتها الأحد المقبل.
وحجز الريال مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه على بلنسية 3 / 1 أمس الأول، وغاب بيل عن مباراة الفريق في الدور قبل النهائي للبطولة بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.
وقال زيدان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الانترنت «لم يتدرب معنا طوال هذا الأسبوع. يجب أن نتحدث مع الأطباء، ولكن الشيء المهم هو أن اللاعبين قدموا أداء رائعا في المباراة».
وأضاف زيدان «الفريق يعمل بكد ليلعب في هذا المستوى، ومن الرائع رؤية الديناميكية في كل مباراة».
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