شكرا لقرائتكم خبر

إسبانيول يخطف نجم الريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد أعلن نادي إسبانيول الإسباني أمس تعاقده مع راؤول دي توماس مهاجم بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد لستة أعوام ونصف العام. ووفقا لتقارير صحفية فإن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، فيما أشارت صحيفة «داريو آس» إلى أن العقد يتضمن حوافز بقيمة 5ر2 مليون يورو. وانضم دي توماس إلى بنفيكا قادما من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لم ينجح في تسجيل أي هدف للفريق البرتغالي في سبع مواجهات شارك بها.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيول يخطف نجم الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.