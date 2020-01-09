شكرا لقرائتكم أحمد أبو مسلم: صالح جمعة لا مكان له فى الأهلى والجماهير فقدت الثقة فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد أبو مسلم ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الأسبق إن المارد الأحمر يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم قوى فى الانتقالات الشتوية الجارية مشيرا إلى أن الجماهير فقدت الثقة فى المغربى وليد أزارو ومروان محسن بسبب كثرة إهدار الفرص موضحا أن الخط الأمامى للقلعة الحمراء يعانى من مشاكل.

أضاف أبو مسلم فى تصريحات لـ "سوبركورة" أن الخط الأمامى للقلعة الحمراء يعانى من أزمات بسبب عدم استغلال الثنائى محسن وأزارو الفرص التى يحصلون عليها أمام مرمى الخصم مؤكدا أن خط الدفاع بأمان ولا يحتاج إلى لاعبين جدد خاصة مع عودة محمود متولى من الإصابة وتواجد رامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف مع إمكانية شغل أحمد فتحى ومحمد هانى هذا المركز.

وتحدث نجم النادى الأهلى الأسبق عن اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء فى "الميركاتو" الشتوى قائلا: "أرشح صالح جمعة للرحيل خاصة على سبيل الإعارة أو حتى البيع لأنه أثبت أنه لاعب غير ملتزم واستنفد كل الفرص التى حصل عليها بالإضافة إلى غضب الجماهير تجاهه وفقدان الثقة فيه".

ويعد أحمد أبو مسلم ظهير أيسر الأهلي السابق، أحد اللاعبين البارزين في مركزه، خاصة مع الجيل الذهبي لمنتخب الشباب الذي حصل على برونزية كأس العالم 2001.