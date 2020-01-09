الزمالك يخسر أمام سبورتنج 73/79 فى دورى السلة

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جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف نظرا لارتباط المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الإفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام ف الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل ، علي أن تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

كما تبدأ فترة التوقف من 26 يناير الجاري ، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26 يناير، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس، حيث جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

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وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت برواندا الأسبوع الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير الجارى.

ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الاتحاد أيضا الثلاثى المحترف عاصم مرعى وأحمد حمدى وعبد الرحمن نادر للمشاركة مع المنتخب فى الاستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطلاق المنافسات.

تم ضم معتز مغازى معدا بدنيا للجهاز المعاون لمرعى، الذى يضم كلا من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ،و وائل لطفى هو مديرا لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.