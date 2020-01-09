شكرا لقرائتكم كارتيرون: الزمالك والأهلي يواجهان ضغط المباريات بسبب البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد كارتيرن على أهمية مباراة زيسكو الزامبي مضيفا أن البطولة مهمة جدا للأبيض الذى يبحث التتويج بالبطولة، وشدد في المؤتمر الصحفي أنه يأخذ المباراة بجدية.
وأضاف كارتيرون أنه سيلعب لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وأشار إلى أن من خبرته في البطولة الأفريقية فهو يحترم جميع المنافسين، ويرفض الحديث عن الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي إلا بعد المباراة.
وقال كارتيرون:" الأهلي والزمالك يعانيان من ضغط المباريات بسبب المشاركة الافريقية واللعب في الدوري مما يستهلك اللاعبين بدنيا، وهذا الأمر يتواجد في مصر فقط".
وأضاف المدير الفني أن الفوز في أخر مباراتين في الدوري أمام أسوان و طنطا خلق منافسة بين اللاعبين وجعل هناك حيوية في الفريق بين اللاعبين للمنافسة على اللعب في المباريات.
وأكد المدرب الفرنسي أن الزمالك يتبقى له مكان واحد بقائمة الفريق الأفريقية وهو يفضل أن يتواجد الكونغولي كاسونجو مع الزمالك وهو يتدرب مع الفريق حاليا، وأوضح أن قطاع الناشئين يمد الفريق بلاعبين أمثال أحمد عيد.
وأعلن المدير الفني عن جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المقبلة أمام زيسكو، وأكد أن التونسي فرجاني ساسي جاهز للمباراة، كما أن حازم إمام جاهز أيضا للقاء الغد أمام بطل زامبيا.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط خلفا لمازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط.
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