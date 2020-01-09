شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي: نسعي للفوز علي زيسكو ومازيمبي في دوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يسعي لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وأن اللاعبين يأخذون مباراة الغد على محمل الجد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم استعدادا للمواجهة، وحضره مصطفي فتحي برفقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح اللاعب أن الزمالك يسعى للفوز في اللقاء، وكل المباريات التي يخوضها على ملعبه لحسم التأهل للدور التالي، مضيفا أن الفريق الأبيض تعادل مع بطل زامبيا في ملعبه وحصل على نقطة منه وبالتالي المنافس يسعى للتعويض في مباراة الغد.

وأكد مصطفى فتحي أن بطولة دوري أبطال أفريقيا أصعب من الكونفدرالية والفريق يسعى لتحقيق الفوز باللقب، في ظل وجود نفس اللاعبين مع بعض التدعيمات القوية.

وأضاف اللاعب أن الزمالك لديه 6 نقاط في مباراتين على ملعبه، ولابد من الفوز على زيسكو ومازيمبي، وشدد مصطفى فتحي على أن كثرة اللاعبين في نفس مركزه أمر في صالح الفريق بسبب المنافسة الموجودة بين اللاعبين، وأضاف أنه يبذل قصارى جهده ويحترم قرار الجهاز الفني.

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في المقابل فان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، كشف عن معاناة فريقا الأهلي والزمالك في بطولة دوري ابطال أفريقيا بسبب ضغط المباريات في الدوري والبطولة معا، وأكد كارتيرن على أهمية مباراة زيسكو الزامبي مضيفا أن البطولة مهمة جدا وراقية جدا، وشدد في المؤتمر الصحفي أنه يأخذ المباراة بجدية.

وأضاف كارتيرون أنه سيلعب لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وأشار إلى أن من خبرته في البطولة الأفريقية فهو يحترم جميع المنافسين، ويرفض الحديث عن الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي إلا بعد المباراة.

وقال كارتيرون:" الأهلي والزمالك يعانيان من ضغط المباريات بسبب المشاركة الافريقية واللعب في الدوري مما يستهلك اللاعبين بدنيا، وهذا الأمر يتواجد في مصر فقط".

وأضاف المدير الفني أن الفوز في أخر مباراتين في الدوري خلق منافسة بين اللاعبين وجعل هناك حيوية في الفريق بين اللاعبين للمنافسة على اللعب في المباريات.

وأكد المدرب الفرنسي أن الزمالك يتبقى له مكان واحد بقائمة الفريق الأفريقية وهو يفضل أن يتواجد الكونغولي كاسونجو مع الزمالك وهو يتدرب مع الفريق، وأوضح أن قطاع الناشئين يمد الفريق بلاعبين أمثال أحمد عيد.