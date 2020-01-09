شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الجماهير تؤاز فراعنة الطائرة أمام تونس فى تصفيات طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من الجماهير على مؤازرة منتخب مصر الاول لرجال الطائرة أمام تونس فى ثان لقاءات تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وشهد انطلاق التصفيات فوز منتخب مصر أول أمس الثلاثاء على نظيره الجزائرى بنتيجة 3 / 1 ، حيث تقام المنافسة بين 4 منتخبات بعد إستبعاد غانا من المشاركة.

وحصل منتخب مصر على راحة أمس من المباريات فى ظل إستبعاد المنتخب الغانى الذى كان من المفترض أن يلتقيه فى ثانى المواجهات .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على.

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

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وشهد إعداد منتخب رجال الطائرة إلى التصفيات ، الخسارة جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه، لا سيما و أنه خاض معسكر فى هولندا و أخر فى الصين ايضا .