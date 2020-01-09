شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة الصيد السنوية الأحد القادم.. ومفاجآت من zed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام قرعة بطولة الصيد السنوية للبراعم يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير، بفندق فيرمونت نايل سيتي على النيل بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.



مسئولو بطولة الصيد

يحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA، وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن...بالإضافة لأعضاء مجالس إدارة وممثلين للأندية التي ستشارك في البطولة.

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وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.

ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجآت التي يجهزها مسئولو شركة zed للفرق المشاركة والنجوم والحضور فى القرعة.