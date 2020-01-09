شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف كواليس مفاوضات سموحة لخلافة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر
وقال أسامة نبيه : "لم يفاتحني أحد من مسئولي نادي سموحة حتى الآن بشأن تولي مهمة تدريب الفريق"، موضحاً "سموحة نادي كبير وله جماهيره وكل الاحترام له وتولي مسئوليته أمر رائع لكن إلى الأن لا توجد مفاوضات رسمية.
وعاد أسامة نبيه خلال الفترة الماضية من رحلة خارجية خلال الفترة الماضية قاد خلالها فريق الكوكب السعودي أحد أندية الدرجة الثانية وحقق معه نجاحات كبيرة.
ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.
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