شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف كواليس مفاوضات سموحة لخلافة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة نبيه المدرب المساعد في جهاز الفني للمنتخب الوطني سابقًا كواليس المفاوضات الجارية معه بشأن تولى المهمة الرسمية لفريق سموحة السكندري عقب رحيل التوأم حسام وابراهيم حسن عن صفوف الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

واعتذر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن الاستمرار مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي.

وقال أسامة نبيه : "لم يفاتحني أحد من مسئولي نادي سموحة حتى الآن بشأن تولي مهمة تدريب الفريق"، موضحاً "سموحة نادي كبير وله جماهيره وكل الاحترام له وتولي مسئوليته أمر رائع لكن إلى الأن لا توجد مفاوضات رسمية.

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وعاد أسامة نبيه خلال الفترة الماضية من رحلة خارجية خلال الفترة الماضية قاد خلالها فريق الكوكب السعودي أحد أندية الدرجة الثانية وحقق معه نجاحات كبيرة.

وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.