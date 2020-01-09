شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يبدأ الإعداد لمباراة المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق نادي بيراميدز، اليوم، الإعداد لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة الجولة الرابعة ، ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في مباراة الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ الفريق تدريباته اليوم، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت قيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني، والذي أكد على أهمية الفوز بالمباراة المقبلة من أجل تأكيد التأهل للدور المقبل.

ويعتلي بيراميدز قمة المجموعة في الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمي مع أول مشاركة في تاريخ النادي بالبطولة.