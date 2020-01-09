شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل مع بلدية المحلة سلبيا استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طنطا مع نظيرة بلدية المحلة سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد طنطا ضمن الاستعدادت لمباراة الأهلى فى بطولة الدورى المصرى والمقرر لها 15 يناير من الشهر الجاري ، وتعرض محمد حسام مدافع الفريق لإصابة وعلى أثرها لم يستكمل المباراة وتم إشراك اللاعب أحمد محمود طيطا لاعب المقاولون العرب وذلك ضمن فترة إختبار اللاعب بصفوف الفريق تمهيداً للتعاقد معه.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع فريق الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس.

من ناحية أخرى يغيب محمود كابونجا لاعب طنطا عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق الكروي الأول بنادي طنطا ، عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

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ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.