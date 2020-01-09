ريال مدريد يستأنف تدريباته في جدة استعداداً لنهائي كأس السوبر

الخميس 9 يناير 2020

استأنف نادي ريال مدريد تدريباته في مدينة جدة اليوم الخميس ، بعد فوزه ضد فالنسيا الليلة الماضية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.



وتمكن النادي الملكي بقيادة المدرب زين الدين زيدان من الفوز على فريق الخفافيش بثلاثة أهداف مقابل هدف والتأهل إلى النهائي ، حيث سيلاقي الفائز من مباراة برشونة وأتلتيكو مدريد.

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وسيخوض ريال مدريد تدريب مسائي آخر في الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي في مدينة نادي اتحاد جدة الرياضية ، والتي تدرب عليها يوم الثلاثاء الماضي قبل المواجهة الأخيرة أمام فالنسيا .

ومن المقرر أن تكون جلسة التدريب المقررة مساء اليوم مغلقة من دون حضور الجماهير أو وسائل الإعلام، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني.

وكان المدرب زين الدين زيدان قد أكد غياب الجناح الويلزي جاريث بيل عن مباراة يوم الأحد القادم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة خيتافي السبت الماضي في بطولة الدوري الإسباني.