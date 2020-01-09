ميركاتو كالتشيو.. كالدرار مدافع ميلان يقترب من العودة لفريقه القديم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

اقترب ماتيا كالدارا ،مدافع ميلان الإيطالي من العودة لصفوف فريقه القديم اتالانتا الايطالي في النافذة الشتوية الحالية، كالدرار صاحب 25 عام الذي نشأ ولعب ضمن صفوف فريق مدينة بيرجامو سابقآ ، قبل أن يلتحق بالسيدة العجوز يوفنتوس وميلان حالياً، يعتبره مسئولي اتالانتا هو الخيار الامثل لتدعيم دفاعات الفريق التي استقبلت 25 هدف في 18 مباراة خاضها في الكالتشيو هذا الموسم ، اتالانتا توصل مع مسئولي ميلان وتم الاتفاق فيما بينهما علي صيغة انتقال مدافع الروسونيري الي مدينة بيرجامو علي سبيل الإعارة لمدة 18 شهر مع وضع بند بأحقية الشراء، من المنتظر أن تغلق الصفقة خلال 24 ساعة القادمة .

