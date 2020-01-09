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السليمان أمينا عاما لاتحاد الشطرنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج تعيين ماجد السليمان أمينا عاما للاتحاد بداية من يناير 2020. ويعد السليمان أحد مزاولي رياضة الشطرنج ومشاركا فعالا منذ تأسيس الاتحاد السعودي للشطرنج. وتمنى رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان التوفيق للأمين العام الجديد، مؤكدا أن انضمام السليمان سيسهم في تطوير التفاعل الرقمي واستخدام أدوات التقنية الحديثة في مجال الإدارة داخل إدارات الاتحاد.



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