الشباب والحزم.. لا للتفريط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض
بشعار »لا للتفريط« يستضيف الحزم منافسه الشباب ضمن الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم على ملعب الحزم.
يشهد اللقاء رغبة كل منهما في تحقيق نتيجة إيجابية باعتبارات مختلفة، فالحزم الذي تعادل مع الهلال آخر مباراة له يقبع في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، يأمل في تحقيق خامس فوز له في الدوري مع اقتراب نهاية القسم الأول من الدوري بعد أن تجرع الخسارة 6 مرات
فيما يطمع الشباب صاحب المركز التاسع إلى تعديل مساره بعد أن حقق فوزا معنويا أمام الأهلي الجولة الماضية، وذلك بتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من رصيده النقطي 21 نقطة بعد أن حقق 5 انتصارات تواجه الفريقان في دوري المحترفين 8 مرات، فاز الشباب6 مرات، وفاز الحزم مرة واحدة، وتعادلا مرة واحدة في ثاني المواجهات بينهما في دوري المحترفين.
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