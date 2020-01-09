شكرا لقرائتكم خبر

7 أجانب في تشكيلة الاتحاد.. وهولندي يطور الحراس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أنهى المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد علاقة مدرب الحراس البوسني فيلا بودار بالفريق، ليعود مجددا لمدرسة البراعم ضمن الطاقم الفني الذي يشرف عليه المدرب الوطني حمزة إدريس.

وتعاقدت إدارة النادي مع مدرب الحراس الهولندي فان زوام بالتنسيق مع المدير الفني لتطوير إمكانات حراس المرمى، والنهوض بمستوياتهم وتغيير الصورة التي ظهروا بها خلال اللقاءات الماضية.

Advertisements

من جهة أخرى يخوض فريق الاتحاد أول لقاءاته في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبعة محترفين أجانب بعدما أنهى الدور الأول وهو يشارك بثلاثة أجانب فقط.

حيث يتواجد في مواجهة النصر اليوم ضمن الجولة الـ14 كل من مارسيلو غروهي وجوناس دي سوزا وكريم الأحمدي وكارلوس فيلانويفا وليوناردو جيل ورومارينهو وبيرجوفيتش.

وفي إطار تحفيز اللاعبين لهذه المواجهة وكسب النقاط الثلاث التي ستحسن من مركز الفريق في سلم الترتيب، رصدت إدارة النادي مكافأة مالية مجزية حال الفوز.