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النصر يرفع شعار الثأر أمام الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يتشبث النصر بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف الاتحاد اليوم، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن مواجهات الجولة الـ14، فيما يطمح العميد إلى تحقيق نتيجة تسعف موقفه وتنقله إلى مرحلة أكثر أمانا بعد أن ظل ضمن دائرة المهددين بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

وستكون مباراة ثأرية وعلى صفيح ساخن خصوصا من الجانب النصراوي بعد أن فاز الاتحاد الموسم الماضي على النصر، وتمكن من إقصاء الأخير في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى الفريق بقيادة فيتوريا متصدر سلم الترتيب والمنتسب بتحقيق كأس السوبر إلى تحقيق العلامة الكاملة ويصل إلى النقطة 32 على أمل أن يتعثر وصيفه الهلال، بقيت له مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، فالنصر حقق 9 انتصارات، وهو الأكثر فوزا في الدوري حتى الآن ولم يخسر إلا مباراتين

أما الضيف الاتحاد فهو الآخر يمني النفس بإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر بوابة النصر، كما فعل الموسم الماضي في الدور الثاني في درة الملاعب، فالاتحاد بقيادة تين كات يقبع في المركز الـ13 برصيد مماثل للمركز، حيث خسر 8 مرات وفاز في 4 مناسبات.