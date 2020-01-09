شكرا لقرائتكم خبر

التعاون يسعى لتفجير غضبه في الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يأمل التعاون أن يفجر غضبه عقب خسارة السوبر بالفوز على ضيفه الفتح في اللقاء الذي يجمعهما اليوم في الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

يسعى الفريق إلى انتزاع فوز ثمين بقيادة مدربه عبدالله عسيري، ليرفع رصيد الفريق إلى 25 نقطة، حيث يقبع الفريق في المركز السابع بعد أن حقق الفوز 7 مرات وتعادل في مرة واحدة وخسر في 5 مرات.

أما الفتح مع مدربه فيريرا، فيود الخروج من دائرة الخطر وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يحتل المركز الـ14، ولم يحقق الفوز إلا في مناسبتين وخسر في 8، وأصبح في وضع خطر، وهو من حقق الدوري قبل سنوات قريبة.

الفريقان تواجها 18 مرة، فاز التعاون 5 مرات، والفتح في 6 مناسبات، وتعادلا في 7 مرات.