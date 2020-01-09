شكرا لقرائتكم عيد الغطاس.. تأجيل مباراة طنطا والجونة 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس. Advertisements وهنأ نادي الجونة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ساديو ماني نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب السنغال، والذي توج حديثاً بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، حيث أدى ساديو ماني مرانا كاملا على ستاد الجونة، بناء على طلبه فى تمام الواحدة ظهر أمس الثلاثاء، للحفاظ علي برنامجه التدريبي . وتوج ساديو ماني بجائزة افضل لاعب افريقي على حساب محمد صلاح زميله في ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتي في الحفل الذي اقيم بمنتجع الباتروس سيتاديل بسهل حشيش في الغردقة، وخضع ماني للمران بصحبة اثنين من الجهاز الفني لليفربول اللذين يتواجدان معه في الغردقة للحفاظ على برنامجه التدريبي قبل العودة الى انجلترا عقب الحفل مباشرة.

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