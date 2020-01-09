شكرا لقرائتكم التأهيل يُبعد "عبد الغنى" عن دفاع الزمالك فى مواجهة زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، سر خروج محمد عبد الغنى مدافع الفريق من قائمة الأبيض لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، فى التاسعة من مساء غداً الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى سيرتدي الزمالك خلالها زيه التقليدى في حين يرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر بدلا من البرتقالي لعدم توافر الزى الأخير لديه كاملا بالقاهرة.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" إن محمد عبد الغنى لم يخض التأهيل الخاص به عقب تعافيه من الإصابة لذا اشتكى من إجهاد فى العضلة الأمامية عقب خوضه المباراة الأخيرة للفريق أمام طنطا فى بطولة الدورى الممتاز لذا حرص جهاز الزمالك على استبعاده من مواجهة الغد حتى يتعافى بأفضل صورة ويتم تأهيله حتى لا تتفاقم إصابته لذا سيعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على الثنائى محمود علاء ومحمود الونش بشكل أساسى فى مباراة الغد، وسيكون محمد عبد السلام بديلا لهما.

وأقيم الاجتماع الفني للمباراة مساء اليوم وحضره أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك ومسؤولي نادي زيسكو بالإضافة إلى طاقم التحكيم والمراقب، نظم مسؤولو الزمالك، زيارة لبعثة زيسكو الزامبي إلى الأهرامات بناءً على طلبهم، بعد معاينة البعثة لملعب السلام الذى سيستضيف لقاء الفريقان، الذى سيقام بحضور 10 آلاف مشجع، حيث طلبت بعثة الفريق الزامبى زيارة البعثة الإدارية للفريق لمنطقة الأهرامات وهو ما قام مسؤولى الزمالك بتلبيته.

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

وقام نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك باصطحاب البعثة الإدارية لزيسكو الزامبى، لمنطقة أهرامات الجيزة، بعد طلب البعثة الزامبية بزيارة الأهرامات قبل مواجهة الفريقان التى يطمح فيها أبناء ميت عقبة إلى تحقيق الفوز وعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى فندق إقامة فريق الزمالك بمنطقة التجمع الخامس.