شكرا لقرائتكم خالد جلال يقترب من تولى الإدارة الفنية لفريق سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتواجد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ضمن المرشحين لقيادة فريق سموحه كمدرب عام تحت خالد جلال بناء على رغبة الأخير الذى يرغب فى ضم جهاز فني قوي.

أكد مصدر بنادى سموحة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، أعتذر عن الاستمرار مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي.

وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

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وكان المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة طالب بمساواة الفريق السكندرى مع أهل القمة الأهلى والزمالك، خاصة فى المباريات التى يخوضها سموحة خارج الديار فى محافظات مصر.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

ورفض حسام حسن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة مؤكدا أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق التى كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء .