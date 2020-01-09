شكرا لقرائتكم طنطا يتعادل سلبيا أمام بلدية المحلة وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع فريق الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس.
من ناحية أخرى يغيب محمود كابونجا لاعب طنطا عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.
وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق الكروي الأول بنادي طنطا ، عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.
ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.
استقر الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين على قيد محمد أسعد لاعب الفريق في القائمة لمشاركته في الفتره المقبلة وذلك عقب تأكد شفاء اللاعب ومشاركته في التدريبات الجماعيه لأبناء السيد البدوي بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي وتأهيليه جيدا من أجل العودة.
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