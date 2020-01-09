شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يكشف كواليس مفاوضات سموحة لخلافة حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة نبيه المدرب المساعد في جهاز الفني للمنتخب الوطني سابقًا كواليس المفاوضات الجارية معه بشأن تولى المهمة الرسمية لفريق سموحة السكندري عقب اعتذار التوأم حسام وابراهيم حسن عن الاستمرار صفوف الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن نادي سموحة انفصاله عن المدرب الشهير حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب سوء نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز مما لا يلبى طموحات جماهير الفريق السكندري ما جعل مسألة استمراره مستبعدة نهائياً خلال الفترة المقبلة.

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أكد أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم يفاتحني أحد من مسئولي نادي سموحة حتى الآن بشأن تولي مهمة تدريب الفريق".

وقال أسامة نبيه: "سموحة نادي كبير وله جماهيره وكل الاحترام له وتولي مسئوليته".

وعاد أسامة نبيه خلال الفترة الماضية من رحلة خارجية خلال الفترة الماضية قاد خلالها فريق الكوكب السعودي أحد أندية الدرجة الثانية وحقق معه نجاحات كبيرة.