شكرا لقرائتكم أندية الممتاز تطالب بإعادة النظر في اختيارات الحكام وضرورة تطبيق VAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على اجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.
كما طالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني ، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.
كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.
حضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والنائب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون .
كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من كابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة, ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.
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