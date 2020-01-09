شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: الزمالك يحتاج تدعيم مركز الظهير الأيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، على ضرورة تعاقد مسئولي نادى الزمالك، مع مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية . وأكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"سور كورة"، الزمالك ليس لديه غير استبدال واحد فقط، لذلك يجب تدعم مركز الظهير الأيمن عقب إصابة حازم إمام ورحيل حمدى النقاز، خاصة أن أحمد عيد ناشئ الزمالك صغير وليست لديه الخبرات الكافية . Advertisements وتابع نجم الزمالك السابق قائلًا: "لو كان هناك أكثر من استبدال، فالزمالك يحتاج تدعيم مركز المهاجم بجانب مصطفى محمد و عمر السعيد، ومركز خط الوسط المدافع، بجانب طارق حامد و فرجانى ساسى".

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