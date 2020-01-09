محامى المصرى يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بعد إيقاف القيد

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جدة - عمرو شويل وتقدم محامى نادى المصرى إلى المجكة الرياضية الدولية ما يثبت إتمام الصلح بين المصرى ونادى هلال الأبيض، بعد سداد 30 ألف دولار،قيمة باقي مستحقات اللاعب، بعد إصدار المحكمة الرياضية الدولية قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر على خلفية شكوى هلال الأبيض السوداني والتى ستنتهى يوم 25 من شهر يناير الجارى.
وجاء القرار بسبب شكوى هلال الأبيض للاعب الإيفوارى التى تقدم بها مسؤولى النادى فى عام 2017، لدى الاتحادين الأفريقي والدولي، بعدما وقع اللاعب للمصرى البوسعيدى رغم سريان عقده مع الفريق السوداني وأصدرت المحكمة الدولية الرياضية قرارها بإيقاف قيد المصرى على خلفية تلك الأزمة.
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