شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: الزمالك يحتاج تدعيم خط الهجوم.. ومصطفى محمد مش "هرقليز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن القلعة البيضاء حاليًا فى حاجة لتدعيم 4 مراكز داخل الفريق، منها مركز الجبهة اليمنى ووسط المعلب المدافع ومساك بالإضافة إلى أنه يحتاج مهاجما هدافا.

وشدد نجم الزمالك الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على ضرورة بدء الزمالك فى تدعيم مركز المهاجم، موضحا: "مصطفى محمد يقدم مستويات رائعة وهو مش هرقليز هيلعب لوحده موسم كامل، وبديله عمر السعيد مستواه متذبذب ماشى على سطر وبيسيب سطر، وأرى أن أقرب لاعب للعودة هو كابونجو كاسونجو لتدعيم خط هجوم الأبيض".

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وتسلم مسئولو الزمالك، البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، اليوم الخميس، بعد مخاطبة الاتحاد المغربى لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة لإرسال بطاقة اللاعب الذى أنهى إعارته للوداد المغربى خلال الفترة الماضية، لعدم حصوله على مستحقاته المالية بجانب عدم قيده ضمن صفوف الفريق المغربى بعد انتقاله إليه فى الصيف الماضى قبل قطع الإعارة.

وبذلك يحق للزمالك قيد اللاعب فى قائمته المُشاركة فى دورى أبطال إفريقيا حال الرغبة فى ذلك لعدم مشاركته مع الفريق المغربى فى البطولة الأفريقية، وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعبا على ذمة النادي و يؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفني للفريق، وأضاف المشرف على الكرة أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.