شكرا لقرائتكم سالم الدوسري يغيب عن الهلال لمدة أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، غياب لاعبه سالم الدوسري عن الفريق لمدة أسبوع وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وذكر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن اللاعب يعاني من تمدد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يحتاج الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي سيستمر لمدة أسبوع.

وعلى الجانب الآخر، تواجد عبدالله عطيف لاعب الفريق في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي بسبب شعوره بآلام في الفخذ.