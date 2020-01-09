شكرا لقرائتكم هدف قاتل يمنح الفيحاء التعادل مع العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف الفيحاء تعادلا صعبا من أرض مضيفه العدالة 1 - 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم العدالة في الدقيقة 65 عن طريق أليو سيسيه، قبل أن يسجل نواف الصبحي هدف التعادل للفيحاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع العدالة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس عشر، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.
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