شكرا لقرائتكم وست هام يفقد جهود فريدريكس لقرابة 6 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس أنه سيفتقد جهود مدافعه ريان فريدريكس نحو 6 أسابيع على الأرجح، بسبب إصابة في الفخذ.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في المباراة، التي فاز فيها وست هام على غيلينغهام 2 - صفر يوم الأحد الماضي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام، يوم الخميس، "يبدو أن ريان تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع".