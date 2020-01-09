شكرا لقرائتكم اضطراب حركة الطيران يمنع ماني من الاحتفال في السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد ساديو ماني مبكراً إلى فريقه ليفربول الإنجليزي بعد فشله في اللحاق بالحفل الذي كان من المقرر في بلاده السنغال للاحتفال بتتويجه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا.

وغاب ماني عن الحفل الذي كان من المقرر إقامته في داكار نتيجة اضطرابات في مواعيد الطيران، ليفقد بذلك فرصة الاحتفال بين عائلته وأصدقائه بمناسبة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته.

وجرى إلغاء الحفل بعد فشل الطائرة التي كان يستقلها ماني في الحصول على التصريح اللازم للتحليق في الأجواء التونسية.

وقال ماني: كنت أخطط للسفر أولا إلى السنغال لتقديم الشكر لأهلي وبلدي وشكرهم على كل ما أعطوني إياه خلال رحلتي، لكن لسوء الحظ لم أتمكن من القيام بهذه الزيارة.