فرجاني ساسي يرفض تخفيض راتبه مع الزمالك ويبحث عن عرض للرحيل

أزمة جديدة ألقت بظلالها بين نادي إدارة نادي الزمالك وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ، بعد علم اللاعب بأن هناك اتجاها داخل النادي لتخفيض راتبه حال استمراره خلال الفترة المقبلة. وعلم "الوطن سبورت" أن اللاعب أبلغ أمير مرتضى المشرف العام على الكرة أنه يرفض تخفيض راتبه بأي شكل من الأشكال. ويبحث اللاعب التونسي عن عرض للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية أو بنهاية الموسم. وكشف التعاقد بين فرجاني ساسي وإدارة الزمالك، أن مدته ثلاثة مواسم تبدأ من موسم 2019/2018، وتنتهي في 2021/2020 بقيمة تقرب من 6 ملايين يورو.

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