اعتذار حسام حسن عن الاستمرار في تدريب سموحة بعد سوء النتائج

اعتذر الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة والذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وأكد مصدر بنادي سموحة "لليوم السابع" أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي.

وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

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وكان المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة طالب بمساواة الفريق السكندرى مع أهل القمة الأهلى والزمالك، خاصة فى المباريات التى يخوضها سموحة خارج الديار فى محافظات مصر.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

ورفض حسام حسن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة مؤكدا أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق التى كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء .

ويجرى فرج عامر، رئيس نادى سموحة محاولات لإثناء حسام حسن عن قرار الاعتذار عن استكمال مهمته فى قيادة الفريق السكندرى