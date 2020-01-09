بايرن لن يسعى لضم سانيه في الميركاتو الشتوي









اسماء السيد - أعلن البوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم، الخميس أن الاخير لن يتقدم بعرض لضم اللاعب لوروا سانيه من مانشستر سيتي الانكليزي الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي حديث مع الصحافة خلال المعسكر الشتوي للنادي البافاري في الدوحة، أفاد صالحميدزيتش أن سانيه "لم يكن موضع نقاش خلال الشتاء".

كان بايرن بطل المانيا في المواسم السبعة الماضية قريبا من التوقيع مع ابن الـ23 عاما الصيف الماضي، الا ان اصابة في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى، تعرض لها خلال فوز فريقه على ليفربول في كأس الدرع الخيرية في اب/أغسطس، حالت دون ذلك.

وغاب الدولي الالماني عن جميع مباريات بطل انكلترا في الموسمين الاخيرين، الا ان المدرب الاسباني بيب غوارديولا صرّح هذا الاسبوع ان لاعبه بات "قريبا" من العودة.

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يحاول بايرن التوقيع مع سانيه مجددا الصيف المقبل، خسر جهود لاعبَي الجناح سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان بداعي الاصابة في الاسابيع الاخيرة.

الا ان صالحميدزيتش (43 عاما) الذي حمل ألوان بايرن بين عامي 1998 و2007 وتوج معه بدوري ابطال اوروبا عام 2001، رد على المدرب هانزي فليك الذي صرح الاربعاء لصحيفة "سودويتشي تسايتونغ" انه يرغب في التوقيع مع "لاعبَين" في الميركاتو الشتوي.

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وقال البوسني "قيّم هانزي الوضع الحالي واستنتج أننا بحاجة لتعزيز صفوفنا. تفاجأت قليلا كون هانزي حمل خططه بشأن لفريق الى الإعلام".

وأردف "ننظر الى جميع الاحتمالات، ولكن سيكون من الصعب تعزيز فريقنا في الشتاء".

ويحتل بايرن، الذي يلاقي تشلسي الانكليزي في الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق اربع نقاط عن لايبزيغ المتصدر ونقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، ويفتتح مرحلة الاياب من الـ"بوندسليغا" أمام مضيفه هرتا برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي.

الا ان الاصابات طبعت العودة الى المنافسات مع استمرار غياب كل من المدافعين نيكلاس سولي والفرنسي لوكاس هرنانديز من اصابات طويلة، فيما تعرض كل من الاسباني تياغو الكانتارا وغنابري لاصابات طفيفة في قطر.

كما يغيب عن صفوف النادي البافاري كومان والاسباني خافي مارتينيز، حيث اعترف المهاجم المخضرم توماس مولر الاربعاء ان "الوضع ليس مثاليا".