توتنهام يعلن غياب هاري كين لمدة 4 أشهر









اسماء السيد - سيغيب قائد منتخب انكلترا لكرة القدم هاري كاين عن الملاعب حتى نيسان/ابريل المقبل، بعد كشف فريقه توتنهام الخميس عن حاجته لجراحة لاصلاح تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الايسر.

وتعرض المهاجم كاين لاصابته عندما كان يحاول التسديد خلال خسارة فريق شمال لندن ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة في الدوري المحلي. وقال توتنهام في بيان "بعد تقييم مستمر من طاقمنا الطبي على مدى الاسبوع الماضي، نؤكد ان هاري كاين سيخضع لجراحة لاصلاح تمزق في وتر العضلات الخلفية لفخذه الايسر... قرار اجراء الجراحة لا يتوقع ان يؤثر على الاطار الزمني لفترة غياب قائد منتخب انكلترا، مع توقع عودته إلى التمارين في نيسان/أبريل" أي قبل شهرين من كأس أوروبا 2020.