بارتي تسقط على أرضها وأوساكا بصعوبة إلى ربع نهائي دورة بريزبين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





سقطت الأسترالية آشلي بارتي في ظهورها الأول على أرضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، وذلك بخسارتها الخميس في الدور الثاني لدورة بريزبين أمام الأميركية الصاعدة من التصفيات جنيفر برايدي 4-6 و6-7 (4-7)، فيما عوضت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة رابعة عالميا تأخرها بمجموعة لتفوز على الاميركية صوفيا كينن 6-7 (3-7) و6-3 و6-1 وتبلغ ربع النهائي.

ومن المؤكد أن الأسترالية البالغة من العمر 23 عاما كانت تمني النفس بالخروج منتصرة من الملعب الذي تتمرن فيه حين تكون في بلادها وأمام آلاف المعجبين الذين حضروا لمتابعتها، لكن برايدي حرمتها من ذلك وحققت فوزها الأول على الإطلاق على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف المحترفات.

وأقرت بارتي أن برايدي التي أقصت الثلاثاء النجمة الروسية ماريا شارابوفا من الدور الأول، كانت "مسيطرة على المباراة... كانت الأكثر اندفاعا ويجب أن يقر المرء بذلك حين يستحقه الخصم".

وتابعت "لقد تأهلت من التصفيات... تلعب كرة مضرب استثنائية ولا يمكنني بالتأكيد أن أتجاهل ذلك. لعبت مباراة رائعة اليوم وتستحق الفوز".

ونشأت بطلة رولان غاروس الفرنسية لعام 2019 في الضواحي الغربية لبريزبين ولذلك احتشد آلاف المشجعين لمتابعة تمارينها هذا الأسبوع، إلا أن هذا الأمر لم يشكل عليها أي ضغط بحسب ما أكدت، متوجهة الى الإعلاميين "أعتقد أنه (الضغط) يأتي منكم بكل صراحة. أعتقد أنكم تستمتعون بالحصول على شيء لتكتبوا عنه...".

وتلتقي برايدي في الدور ربع النهائي بطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة، والتي تغلبت بدورها على الروسية الصاعدة من التصفيات ليودميلا سامسونوفا 6-3 و6-2.

Advertisements

وعوضت أوساكا المصنفة رابعة عالميا تأخرها بمجموعة لتبلغ بدورها الدور ربع النهائي بفوزها على كينن بثلاث مجموعات.

وللمباراة الثانية على التوالي، سددت اليابانية المتوجة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018 واستراليا المفتوحة العام الماضي، 18 ارسالا ساحقا وهو رقم قياسي في مسيرتها الاحترافية.

وقالت اوساكا المصنفة ثالثة في الدورة "لم أحقق ارسالات ساحقة بهذا القدر في حياتي".

وتابعت ابنة الـ22 عاما "إنه أمر غريب جدا. الجميع في أستراليا لطيف جدا معي. منذ أن كنت صغيرة، أشخاص كثيرون يتابعون مبارياتي".

وتلتقي اوساكا في ربع النهائي الهولندية كيكي برتنز او الاستونية أنيت كونتافيت.

وواصلت التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية حملة الدفاع عن لقبها وتأهلت الى ربع النهائي لمواجهة الأميركية أليسون ريسك، بفوزها الصعب على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 6-4 و6-7 (5-7) و6-1.