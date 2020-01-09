شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يرصد أرقام عبد الله السعيد المميزة الموسم الجاري "إنفو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن رحل عبدالله السعيد عن النادي الأهلي وهو كل يوم في تحدي جديد لكي يثبت للجميع أنه لازال لديه الكثير ليقدمه، حيث إنه هناك بعض الجماهير التي كانت ترى أن بخروجه من بوابة الفريق الأحمر سينخفض مستواه تدريجياً وسيغيب عن الأضواء، خاصة مع تقدمه في العمر.

إلا أن عبدالله السعيد نجح في التغلب على كل هذه الأمور، خاصة عند انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز في شهر يناير الماضي، لينفجر فنياً بشكل كبير ويقدم مستوى رائع، بل أنه بمثابة قائد للفريق بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ويعتبر عبد الله السعيد مايسترو الكرة المصرية خلال الفترة الحالية وأحد المواهب التي ظهرت في سماء الكرة المصرية خلال العقد الماضي وبات أساسياً وقائداً لمنطقة الوسط في صفوف الفراعنة خاصة خلال فعاليات كأس العالم الماضية التي شارك فيها المنتخب بعد غياب دام 30 عاماً عن المشاركة السابقة في ايطاليا 1990.

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ويعتمد فريق بيراميدز على قدرات عبد الله السعيد الفنية في مبارياته سواء المحلية أو القارية خاصة وأن الفريق ينافس وبقوة بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية.