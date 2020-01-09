شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاس" تُعاقب المصرى بإيقاف القيد "فترتين" .. وتقديم طعن بالصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى المصري البورسعيدى، إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بإيقاف القيد خلال فترتي الشتاء الجارية والصيف المقبلة، بسبب اللاعب الإيفواري شيخ موكورو، وتقدم نصر عزام محامى نادى المصري لدى الفيفا، تظلم على القرار فى المحكمة الرياضية الدولية بجانب سداد 6 آلاف فرانك سويسري رسوم المحكمة الرياضية للاستئناف على القرار.

وتقدم محامى نادى المصرى ما يثبت إتمام الصلح بين النادى البورسعيدى ونادى هلال الأبيض، بعد سداد 30 ألف دولار، قيمة باقي مستحقات اللاعب، بعد إصدار المحكمة الرياضية الدولية قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر على خلفية شكوى هلال الأبيض السوداني وذلك للطعن حول المسألة حيث سينتهى إيقاف اللاعب يوم 25 من شهر يناير الجارى.

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وجاء القرار بسبب شكوى هلال الأبيض للاعب الإيفوارى التى حدثت فى عام 2017، لدى الاتحادين الأفريقي والدولي، بعدما وقع للمصرى، رغم سريان عقده مع الفريق السوداني وأصدرت المحكمة الدولية الرياضية، قرارا بإيقاف اللاعب، وإيقاف قيد النادي المصري، لحين الانتهاء من الخلافات مع هلال الأبيض وهو ما حدث ويتواجد اللاعب حاليًا فى قائمة المصرى.

يذكر أن المصري البورسعيدى تعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر للدورى، تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 37، وتعادل محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 53.

وجاء هدف الإنتاج عن طريق باسم مرسى من خطأ فادح لأحمد مسعود حارس مرمى المصرى الذى قام بتمرير الكرة بالخطأ لباسم مرسى على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد الكرة مباشرة فى المرمى معلنًا عن هدف السبق للعجلات الحربية ، واستطاع محمود وادى إدراك هدف التعادل لأبناء المدينة الباسلة من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.