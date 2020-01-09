شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: الإدارة مقتنعة تماماً بفلسفة جونياس والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عبد الواحد في تصريحات لقناة تايم سبورتس ، " الإدارة تثق في الجهاز الفني، والخسائر لسوء الحظ، لقد تقدمنا بهدفين أمام مصر للمقاصة وحرس الحدود وإنبي، لكن خسرنا 7 نقاط، لولاها لكنا في المركز السادس".
ورفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا
وأضاف محمد عبد الواحد ، "إذا رحل تاكيس، ستتعاقد الإدارة مع مدرب بنفس فلسفته، هذه سياسة النادي، نسعى لأن يكون لدينا هوية مثل الإسماعيلي والاعتماد على قطاع الناشئين".
وتابع ، "تاكيس مصمم على هذه الطريقة ولن يغيرها، والإدارة مقتنعة بها وهي البناء من الخلف بلاعبين أعمارهم السنية صغيرة 20 و21 عاما دون خوف".
نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
وعن الفوز على سموحة 3-2 أمس في الدوري، قال عبد الواحد "انتصار مهم ضد فريق قوي، نمر بأزمة ثقة، لذا الفوز معنوي وجاء في وقته، فالأداء جيد جدا، إلا أن النتائج لم تكن في صالحنا، الفوز على سموحة خطوة أولى، ما زلنا في منطقة الهبوط، مركز لا يليق بنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب دجلة: الإدارة مقتنعة تماماً بفلسفة جونياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.