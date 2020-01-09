اتحاد الكرة يؤجل مباراة طنطا والجونة 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس.

فى سياق مغاير ، يدرس مسئولو نادى طنطا العروض المقدمة للاعب السنغالى الحسن ضيوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عقب الاداء الضعيف الذى ظهر عليه فى مباريات بطولة الدورى المصرى. استقر الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين على قيد محمد أسعد لاعب الفريق في القائمة لمشاركته في الفتره المقبلة وذلك عقب تأكد شفاء اللاعب ومشاركته في التدريبات الجماعيه لأبناء السيد البدوي بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي وتأهيليه جيدا من أجل العودة. Advertisements هنأ نادى الجونة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال، والذى توج أمس بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، حيث أدى ساديو مانى مرانا كاملا على استاد الجونة، بناء على طلبه فى تمام الواحدة ظهر أمس الثلاثاء، للحفاظ على برنامجه التدريبى.

وتوج ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب أفريقى على حساب محمد صلاح زميله فى ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتى فى الحفل الذى أقيم بسهل حشيش فى الغردقة، وخضع مانلا للمران بصحبة اثنين من الجهاز الفنلا لليفربول اللذين تواجدا معه فى الغردقة للحفاظ على برنامجه التدريبى قبل العودة الى إنجلترا عقب الحفل مباشرة. ونشرت صفحة الجونة صورة لقميص النادى يحمل توقيع النجم السنغالى وعلقت: نسعد بمساعدتك دائماً ومبروك الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019.

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