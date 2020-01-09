شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع الأندية علي رفض الاستبدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا وديا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز ، طالبوا خلاله بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز ، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن .

كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على اجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

كما طالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني ، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.

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كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والنائب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون .

كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من كابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة, ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـvar فى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020 وتم إخطار وزارة الشباب و الرياضة بهذا الأمر ، و أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر و ايضاً الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي و الشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا ، لإختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.