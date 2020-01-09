شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الوزارة لعقد إجتماع مع وزير الداخلية بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال جلسته مع عدد من أندية الدوري الممتاز أنه سيخاطب وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي من أجل عقد إجتماع مع وزير الداخلية محمود توفيق من أجل مناقشة الملفات الخاصة بعودة الجماهير بأعداد كبيرة للمباريات بشكل رسمي.

اشتكى عدد من الأندية من تواجد الجماهير فى بعض المباريات دون الأخرى وبأعداد كبيرة فى مباريات مثل الأهلي والزمالك، وهو ما دفع مسئولو الأندية الأخري للمطالبة بتحديد عدد معين لجميع الفرق يحضر المباريات.

عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماع بعدد من الأندية بناء على طلب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لمناقشة أزمات الحكام إلى جانب الاستقرار على الاعداد المصرح لها بدخول الجماهير للمباريات ، وشهد الإجتماع حضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره و معه محم فضل و أحمد عبدالله عضوي المجلس ووليد العطار المدير التنفيذى ، بينما تواجد من الأندية محمد مصيلحي و معه فايز عريبي رئيس نادي طنطا و إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي و سمير حلبية رئيس نادي المصري و محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون و أحمد حسن ممثل نادي سموحه .

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تطرق الإجتماع إلى مناقشة الأعداد الجماهيرية المصرح لها بالتواجد فى المباريات خاصة أن مباريات الأهلي و الزمالك تشهد تواجد جماهيري كبير بينما باقي الأندية الدخول يكون بأعداد معينة لا تتعدي الـ200 و 300 فرد.

كما تم الإتفاق خلال الإجتماع عن جود أخطاء حكام غير مقصودة ضد بعض الأندية ، و أكثر الأندية كان متضرر من أخطاء الحكام هو نادي الإتحاد السكندري ، إلى جانب أنه سيتم تطبيق الvar مع بداية الدور الثاني للدوري.