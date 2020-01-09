شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ميزانية الجبلاية تكشف مديونية هانى رمزى بـ30 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميزانية اتحاد الكرة عن أحقية الجبلاية في الحصول على 30 ألف جنيه من المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول سابقًا هاني رمزي.

وينفرد "سوبر كورة" بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التي تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية فور الإطاحة بمجلس الجبلاية السابق، والتي كشفت العديد من المفاجآت فى كيفية إدارة أموال الجبلاية في الفترة الماضية.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

وشارك خافيير أجيري المدير الفني السابق هاني رمزي المدرب المساعد، الفراعنة لفضيحة وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر الصيف الماضي من دور الستة عشر عندما تلقى هزيمة قاسية أمام جنوب أفريقيا بملعب استاد القاهرة وأمام 70 ألف مشجع من الجماهير التي زحفت خلفه.