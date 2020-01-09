شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعتذر عن الاستمرار مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بنادى سموحة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، أعتذر عن الاستمرار مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي.
وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .
ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.
ورفض حسام حسن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة مؤكدا أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق التى كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء .
ويجرى فرج عامر، رئيس نادى سموحة محاولات لإثناء حسام حسن عن قرار الاعتذار عن استكمال مهمته فى قيادة الفريق السكندرى
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